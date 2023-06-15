Французский завтрак: рецепт тостов с клубникой и сливочным сыром
Перенеситесь в романтический Париж, попробовав эти тосты на завтрак. Нежный сливочный вкус сыра и свежие ягоды создают невероятное сочетание.
Ингредиенты:
– яйца куриные – 1 шт.
– миндальное молоко – 60 мл
– сахар – 40 г
– Ванильный экстракт – 8 мл
– Сливочный сыр – 50 г
– клубника – 10 шт.
– хлеб тостовый, ломтик – 4 шт.
– Пудра сахарная – по вкусу
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Способ приготовления:
1. Яйцо, молоко, половину сахара и ваниль взбейте вместе.
2. Отдельно смешайте сливочный творог и вторую половину сахара. Хлеб мажьте сливочно-творожной смесью, нарезанную клубнику положите на один кусочек хлеба.
3. Сверху уложите второй кусок хлеба и прижмите края.
4. Опустите бутерброды в смесь яиц с обеих сторон.
5. На сковороду налейте масло и нагрейте его на небольшом огне. Жарьте хлеб по 3 минуты с каждой стороны.
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