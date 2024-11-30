Фьюри есть, где Усик? Рейтинг самых богатых боксёров в истории

Накануне большого боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, который состоится в декабре в Эр-Рияде, Саудовская Аравия снова привлекает внимание всего мира бокса. Поединок обещает быть не только зрелищным спортивным событием, но и финансово выгодным для обоих боксёров.

Растущая популярность бокса на Ближнем Востоке приносит участникам значительные гонорары, превращая их в победителей независимо от исхода боя. С такими именами, как Фьюри, Усик, Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа и Артур Бетербиев, которые провели крупные бои в этом году, рейтинг самых богатых боксёров превращается в список миллионеров.

Самые богатые боксёры в истории: топ-10

CelebrityNetWorth опубликовал рейтинг самых богатых боксёров 2024 года, который выглядит так:

Самые богатые боксёры в истории Самые богатые боксёры в истории

Почему Усик не в списке?

Несмотря на успешную карьеру и безупречный рекорд, Александр Усик пока не вошёл в десятку самых богатых боксёров мира. Однако его предстоящий бой с Фьюри обещает значительно увеличить его финансовый капитал, особенно учитывая крупные гонорары за поединки в Саудовской Аравии.

Этот рейтинг подтверждает, что бокс остаётся одним из самых прибыльных видов спорта, где финансовый успех напрямую зависит от ярких боёв и звёздного статуса спортсменов.

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