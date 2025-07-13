Газ подорожает? Сколько придется платить за кубометр с 1 августа

С 1 августа цена на газ для подавляющего большинства украинцев, которые являются клиентами "Нафтогаза" (около 98%), останется неизменной – 7,96 гривны за кубометр. В то же время у меньших компаний-поставщиков тарифы могут измениться.

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", входящая в состав Группы "Нафтогаз", оставит стоимость газа для украинских потребителей на уровне 7,96 грн за кубометр. Это будет соответствовать условиям тарифного плана "Фиксированный" для бытовых потребителей. Стоимость газа не будет меняться до 30 апреля 2026 года, сообщает OBOZ.UA.

В Украине, кроме "Нафтогаза", работают и другие поставщики газа. Однако около 98% бытовых потребителей выбирают именно услуги "Нафтогаза".

Ситуация с газом

В отчете Summer Outlook, подготовленном Dixi Group, впервые был рассмотрен вопрос газовой ситуации. Россия в отопительный сезон активно атаковала газовую инфраструктуру Украины, что стало почти беспрецедентным случаем. Кроме того, "Нафтогаз" в этом году испытал рекордно низкие запасы газа, что заставило импортировать голубое топливо на фоне высоких зимних цен.

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Летние планы – обеспечить запасы на следующую зиму. Если не подготовиться летом, это не только увеличит расходы на импорт в зимний период, но и может вызвать дефицит газа. Веерные отключения населения маловероятны, однако существует возможность ограничивать потребление на предприятиях.

"Оптимистический сценарий" предусматривает увеличение темпов закачки газа до 32 млн кубометров в сутки с июня, а также восстановление добычи до уровня 2024 года. До 1 ноября в подземных хранилищах должно быть 15 млрд кубометров.

"Средний сценарий" также предусматривает увеличение темпов закачки газа, но уже до 24 млн кубометров в сутки с июня. Однако добыча газа будет на 10% меньше по сравнению с уровнем 2024 года. Это может произойти из-за новых атак или невозможности полного восстановления инфраструктуры. К 1 ноября запасы в хранилищах составят 13,02 млрд кубометров.

"Пессимистический сценарий" предусматривает высокую вероятность дефицита газа в зимний период. Основные причины – продолжение интенсивных атак на инфраструктуру, трудности с финансированием импорта и значительный рост летнего спроса через энергогенерацию. Если этот вариант станет реальностью, к 1 ноября запасы будут на уровне 10,29 млрд кубометров.

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