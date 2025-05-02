Газовая ловушка: за какие нарушения украинцам придется заплатить штрафы до 140 тысяч грн
В 2025 году значительная часть бытовых потребителей может получить штрафы из-за нарушений, связанных с использованием природного газа.
Как сообщает ресурс "ГазПравда", существуют две основные категории нарушений, за которые бытовые потребители газа могут быть привлечены к ответственности. Речь идет о таких типах нарушений:
- некорректный учет потребленного газа из-за заниженных показов счетчика;
- переход на расчет объемов газа по условным ("штрафным") нормам вместо фактического потребления — в случае изменения режима начислений.
Размер финансового взыскания зависит от нескольких факторов:
- площади отапливаемого помещения;
- характера нарушения;
- продолжительности, в течение которой продолжалось нарушение;
- количества жителей в доме или квартире;
- количества запроектированных газовых устройств;
- дать последнее снятие показаний счетчика специалистом.
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Высокие штрафы предусмотрены за самовольное подключение к газопроводу. Кроме этого, немалые суммы придется заплатить за:
- вмешательство в работу счетчика;
- использование газовых приборов без разрешения;
- превышение допустимой мощности оборудования;
- самопроизвольное подключение к системе после отключения и другие нарушения.
Если же счетчик вышел из строя не по вине потребителя, это тоже может повлечь за собой проблемы. В случае, когда оператор газораспределительной сети обнаружит неисправность устройства без признаков постороннего вмешательства, расчет потребленного топлива будет производиться за 70% от максимально допустимых объемов – с учетом всех газовых приборов в квартире, – говорится в сообщении "ГазПравды".
В такой ситуации штраф может достигать 40 тысяч гривен за полгода – при условии, что этот период пришелся на отопительный сезон.
Раньше мы рассказывали, сколько придется платить за газ с 1 мая.
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