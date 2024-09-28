Газовики дали советы, как сэкономить на платежках за газ зимой

Украинцам придется столкнуться с непростым зимним периодом, который может сопровождаться перебоями в электроснабжении. Несколько лучше ситуация у тех, кто имеет газовое оборудование в домах, однако высокие тарифы на коммунальные услуги беспокоят всех без исключения.

Специалисты компании "Нафтогаз" предложили несколько способов значительно снизить потребление газа. Об этом пишет Униан.

"Подобно тому, как театр начинается с гардероба, сбережения на газе начинаются именно на кухне", - отмечается в сообщении.

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Пять простых рекомендаций:

Поддерживайте чистоту газовой плиты. Чем чистее горелка, тем меньше топлива нужно для достижения желаемой температуры. Учитывайте размер посуды. Кастрюля должна соответствовать диаметру конфорки, так как для нагревания большой посуды на малой горелке расходуется вдвое больше газа. Не забывайте о крышках. Накрывайте посуду во время кипячения воды, тушения овощей или мяса – это поможет уменьшить расход. Контролируйте пламя. Следует уменьшить подачу газа после закипания, а при снятии посуды с плиты – немедленно выключать конфорку. Проверяйте герметичность духовки. Перед приготовлением блюд убедитесь в исправности дверцы духового шкафа для сохранения тепла и, соответственно, экономии средств.

Напомним, ранее мы говорили, какая категория украинцев останется без субсидии на оплату ЖКУ в сентябре.

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