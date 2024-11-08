Где категорически запрещено собирать дрова и сухости, чтобы не получить штраф

Некоторые украинцы используют лесные ресурсы для отопления своих домов. Однако заготовка дров должна производиться законным способом, иначе угрожает административная и уголовная ответственность. Чтобы избежать больших штрафов, необходимо знать, где категорически запрещено брать древесину.

Согласно Лесному кодексу Украины, использование лесных ресурсов возможно только при наличии специального бесплатного документа – лесорубного билета. В нем указываются конкретные цели, виды и объемы ресурсов, которые можно использовать. Игнорирование этих требований классифицируется как нарушение и может привести к привлечению к ответственности. Об этом пишет Новости. Live.

Без наличия лесорубного билета украинцы могут собирать в лесу только кору, мелкие ветки, листья и хвою. Даже сухости, то есть сваленные или мертвые деревья, также являются собственностью государства, поэтому их заготовка без соответствующего разрешения запрещена.

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Незаконная заготовка древесины в значительных объемах строго наказывается. Президент Владимир Зеленский даже должен подписать законопроект о повышении финансовых санкций за незаконную вырубку лесных ресурсов.

Чтобы действовать правомерно, целесообразно покупать древесину у официальных поставщиков, имеющих разрешение на продажу. Таких можно найти, в частности, на государственной интернет-площадке "ДроваЕ". Также можно самостоятельно наладить контакт с конкретным поставщиком и купить дрова, имея при этом документы, подтверждающие законность их происхождения.

Напомним, мы уже писали, как изменятся субсидии в Украине с 1 ноября.

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