Где лучше хранить сырую рыбу: в холодильнике или морозилке

Свежая рыба является ингредиентом многих блюд. Впрочем, неправильное хранение портит вкус рыбы и может приводить к развитию вредных бактерий.

Сырую рыбу можно хранить в холодильнике и морозилке. Выбор места зависит от потребностей и времени хранения, сообщает 24 канал.

В холодильнике сырую рыбу можно хранить не больше двух дней. За это время продукт нужно либо приготовить, либо придется замораживать.

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Для хранения в холодильнике рыбу следует тщательно промыть в воде и высушить бумажными полотенцами. Лучше всего поместить рыбу в пакет с застёжкой.

В морозилке рыбу можно хранить гораздо дольше. Для этого продукт следует завернуть во влагостойкую бумагу или специальный пакет для замораживания.

После разморозки рыбу необходимо промыть проточной холодной водой и высушить бумажными полотенцами. Таким образом удастся избавиться от слизи, которая способна испортить вкус продукта.

Напомним, что многие хранят хлеб в холодильнике, но это не очень хорошая идея. Специалисты утверждают, что в такой ситуации хлеб рискует испортиться быстрее.

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