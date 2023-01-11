Где украинским беженцам взять залог на аренду жилья в Германии - объяснение
Украинские беженцы в Германии испытывают проблемы с денежным залогом на аренду жилья. Но некоторые наши соотечественники знают, как выйти из этой ситуации.
О своем опыте они рассказывают в телеграмм-канале " Германия/Украина/Беженцы". Пользователи объясняют, где взять необходимую сумму залога, которую так часто не хватает украинцам.
Речь идет о сумме страхования возможных убытков арендодателя, которая известна как "кауцион". Ее нужно внести сразу после подписания договора и обычно она составляет 2-3 суммы ежемесячной оплаты за аренду. По истечении срока действия договора арендодатель возвращает эти деньги.
В то же время, если имущество повреждено или есть неоплаченные счета, то эти средства отчисляют от этой суммы залога. Как сообщается в соцсетях, многим украинцам не хватает на сумму залога.
Но шустрые украинские беженцы отмечают, что необходимую сумму можно попросить в Джобцентре. Для этого необходимо написать заявление в произвольной форме.
Следует учитывать, что потом эту сумму будут отчислять частями по выплатам по безработице. В заявлении необходимо отметить:
- свой регистрационный номер в Джобцентре;
- телефон, адрес электронной почты и дату;
- необходимую сумму кауциона;
- адрес арендуемой квартиры.
Кроме того, нужно указать сумму ежемесячных отчислений с пособия по погашению "кредита" (10%).
Заявление следует подать в центр занятости до того, как будет подписан договор аренды.
Напомним, что Германия входит в топ-5 стран, выплачивающих самую большую сумму помощи украинским беженцам.
Отмечается, что украинцы в Германии получают базовую выплату в размере 449 евро. Согласно решению правительства страны, взрослым одиноким украинцам в Германии увеличат на 53 евро.
Ожидается увеличение выплат и для других категорий граждан: дети в возрасте 14-17 лет – 420 евро вместо 376; дети в возрасте 6-13 лет – 348 евро вместо 311; дети младше 5 лет – 318 евро вместо 285.
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