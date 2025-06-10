Где в Украине авто с пробегом стоят дешевле всего: названы выгодные регионы и цены

Стоимость легковых автомобилей в Украине существенно варьируется – в среднем цена колеблется в пределах от 2 800 до 8 800 долларов. Ценовая политика зависит от региона: самые высокие цены наблюдаются в Киеве и западных областях, тогда как самые дешевые автомобили продаются в приграничных и прифронтовых зонах.

Такую информацию обнародовал Институт исследования авторынка, пишет OBOZ.UA. По его данным:

Самые высокие цены на авто наблюдаются в областях с отлаженным импортом и высоким уровнем покупательной активности. Самые дешевые варианты фиксируют в регионах, где продолжаются боевые действия.

"В большинстве областей центральной и западной части страны средние цены на автомобили с пробегом находятся в пределах от 5 500 до 6 600 долларов. Это типичная картина для рынка подержанных авто: автомобили среднего возраста с локальным или европейским происхождением", – отмечается в сообщении.

Где в Украине авто с пробегом стоят дешевле всего: названы выгодные регионы и цены. Источник: Инстутит исследований авторынка Где в Украине авто с пробегом стоят дешевле всего: названы выгодные регионы и цены. Источник: Инстутит исследований авторынка

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Где в Украине самые низкие цены на подержанные авто

В целом отмечается, что наименьшие цены на подержанные автомобили наблюдаются в тех регионах, где существенно упал спрос и уменьшается количество активно используемых автомобилей. В таких областях преимущественно продают машины старших лет выпуска и низшего класса. В частности, речь идет о:

Донецкая область – средняя цена составляет 2 800 долларов;

Херсонскую – 2 800 долларов;

Луганску – 3500 долларов.

Где самые высокие цены на авто с пробегом

Киев и область – в среднем, 8 800 долларов;

Львовская область – 7 800 долларов;

Закарпатская область – 7 000 долларов.

"Самые высокие средние цены зафиксированы в регионах с наиболее развитой логистикой импорта, высоким уровнем покупательной способности. Но большой долей недавно пригнанных автомобилей", – рассказали эксперты.

Напомним, ранее мы рассказывали, как узнать пробег автомобиля при покупке.

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