Где в Украине получают самую низкую пенсию

На Полтавщине средний размер пенсии составляет 6 246 гривен, что на 95 гривен меньше общеукраинского показателя. На начало апреля 2025 года в Украине насчитывается 10 миллионов 331 тысяча 375 пенсионеров.

В течение года их количество сократилось почти на 177 тысяч человек. Такие данные обнародовал Опендатабот, ссылаясь на информацию Пенсионного фонда.

После проведенной индексации средняя пенсия по стране выросла до 6341 гривны — это на 10% больше по сравнению с прошлым годом. В то же время, с учетом инфляции на уровне 14,6%, реальный рост выглядит не столь существенным — покупательская способность пенсионных выплат фактически уменьшилась.

В Полтавской области пенсионеры получают в среднем на 1,5% меньше, чем в среднем по Украине. Для сравнения: в Киеве средняя пенсия составляет 8 708 гривен, в Донецкой области — 7 814 гривен, а в Луганской области — 7 314 гривен. Самые маленькие пенсии зафиксированы в Тернопольской области – 4 931 гривна и в Черновицкой – 5 100 гривен.

Структура пенсионных выплат в Украине выглядит следующим образом: более 3 миллионов украинцев получают примерно 3 340 гривен, что составляет треть всех пенсионеров. В то же время, благодаря индексации, количество получающих менее 3 тысяч гривен сократилось почти в семь раз — таких сейчас 398 тысяч.

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Около трех миллионов пенсионеров имеют выплаты на уровне 6 860 гривен, еще 2,1 миллиона получают примерно 4 500 гривен. При этом 1,5 миллиона человек имеют пенсии более 10 тысяч гривен, а средний размер этой категории достигает 15 640 гривен.

Среди работающих пенсионеров, которых насчитывается 2,9 миллиона, средняя пенсия составляет 6 863 гривны, что немного выше общенационального показателя.

Полтавская область занимает среднюю позицию по количеству людей пенсионного возраста. По данным Полтавского городского совета, в 2022 году в регионе проживало 412,1 тысяч пенсионеров, из которых 99,5 тысяч продолжали работать, несмотря на достижение пенсионного возраста.

Раньше мы рассказывали, как получить дополнительные выплаты, если пенсия меньше 10 000 грн.

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