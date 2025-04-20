Де в Україні отримують найнижчу пенсію

На Полтавщині середній розмір пенсії становить 6 246 гривень, що на 95 гривень менше від загальноукраїнського показника. Станом на початок квітня 2025 року в Україні налічується 10 мільйонів 331 тисяча 375 пенсіонерів.

Протягом року їхня кількість скоротилася майже на 177 тисяч осіб.Такі дані оприлюднив Опендатабот, посилаючись на інформацію Пенсійного фонду.

Після проведеної індексації середня пенсія по країні зросла до 6 341 гривні — це на 10% більше порівняно з минулим роком. Водночас, з урахуванням інфляції на рівні 14,6%, реальне зростання виглядає не таким суттєвим — купівельна спроможність пенсійних виплат фактично зменшилась.

На Полтавщині пенсіонери отримують у середньому на 1,5% менше, ніж у середньому по Україні. Для порівняння: у Києві середня пенсія складає 8 708 гривень, на Донеччині — 7 814 гривень, а на Луганщині — 7 314 гривень. Найменші пенсії зафіксовані в Тернопільській області — 4 931 гривня та в Чернівецькій — 5 100 гривень.

Структура пенсійних виплат в Україні виглядає наступним чином: понад 3 мільйони українців отримують приблизно 3 340 гривень, що становить третину всіх пенсіонерів. Водночас, завдяки індексації, кількість тих, хто отримує менше 3 тисяч гривень, скоротилася майже у сім разів — таких наразі 398 тисяч.

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Близько трьох мільйонів пенсіонерів мають виплати на рівні 6 860 гривень, ще 2,1 мільйона — отримують приблизно 4 500 гривень. При цьому 1,5 мільйона осіб мають пенсії понад 10 тисяч гривень, а середній розмір у цій категорії сягає 15 640 гривень.

Серед працюючих пенсіонерів, яких налічується 2,9 мільйона, середня пенсія становить 6 863 гривні, що трохи вище за загальнонаціональний показник.

Полтавська область займає середню позицію за кількістю людей пенсійного віку. За даними Полтавської міської ради, у 2022 році в регіоні проживало 412,1 тисячі пенсіонерів, з яких 99,5 тисяч продовжували працювати, незважаючи на досягнення пенсійного віку.

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