Где выгоднее работать украинцам: сравнение средних зарплат в Чехии и Польше

В 2025 году зарплаты в Польше обогнали чешские почти по всем показателям. В большинстве основных отраслей польские работники сейчас получают более высокую заработную плату, чем их коллеги в Чехии.

Высокие доходы зафиксированы в сферах IT, энергетики и профессиональных услуг. Средний размер заработной платы в Польше составляет 8482,47 злотых до налогообложения в месяц, что эквивалентно примерно 2035 евро. Об этом сообщает 24 канал.

По состоянию на 2025 год средняя зарплата "на руки" в Польше составляет 6112,76 злотых, что эквивалентно примерно 1465 евро. В то же время, медианная брутто-зарплата – 6 641 злотый (около 1 515 евро).

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В таких мегаполисах, как Варшава, Вроцлав и Краков, уровень доходов значительно превышает общенациональные показатели.

Средний брутто-заработок в Чехии составляет 46 557 крон в месяц (ориентировочно 1 860 евро), тогда как медиа зарплата – 41 739 крон (приблизительно 1 670 евро). В Праге средняя месячная зарплата составляет 59 870 крон, что составляет около 2 390 евро.

Высокие доходы традиционно наблюдаются в столице и в сферах ИТ, финансов и энергетики.

Таким образом, в 2025 г. Польша вышла вперед по сравнению с Чехией по показателям средних зарплат, особенно в ведущих отраслях экономики и крупных городах.

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