Где взять характеристику для ТЦК, если человек нигде не работает: объяснение юриста

При оформлении приписного удостоверения в территориальном центре комплектования обычно требуется характеристика с места обучения. Однако не все потенциальные призывники в возрасте 16-17 лет продолжают обучение после 9 класса, что создает определенные трудности с предоставлением такого документа.

Правовые эксперты с портала " Юристы.UA" разъяснили ситуацию по предоставлению характеристики для постановки на военный учет молодых людей, которые не учатся и не работают.

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Для решения этой проблемы юристы предлагают два варианта действий:

По словам адвоката Юрия Айвазяна, можно официально уведомить ТЦК об отсутствии возможности дать характеристику из-за того, что лицо пока не учится ни в одном учебном заведении. Альтернативный подход предложил юрист Евгений Александрович, советующий взять характеристику с последнего места обучения, даже если оно было завершено некоторое время назад.

Эти рекомендации должны помочь молодым людям, которые завершили базовое среднее образование и не продолжают обучение, выполнить требования по постановке на военный учет без нарушения законодательства.

Важно отметить, что открытая коммуникация с ТЦК по поводу текущего статуса является ключевым фактором в разрешении подобных ситуаций.

Напомним, ранее юрист рассказал, что делать, если вас силой забрали в ТЦК.

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