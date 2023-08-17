Генетики нашли предков 'ледяного человека' Этци, тысячи лет находившегося во льду

Еще в 1991 году турист был найден в Эцтальских Альпах в Тироле вмороженную в лед мумию человека. Ее назвали Этци. Возле тела нашли и снаряжение – это был медный топор с тисовой рукояткой. По тем временам такой предмет был довольно сложным в изготовлении.

Ледяные останки исследовали ученые из Инсбрукского университета в Австрии. Международная группа исследователей 10 лет назад заявила, что анализ ядерной ДНК Этци показал, что его предки по линии отца обитали на Тирренском побережье и Сардинии, а по линии матери были местными из Тирольских Альп.

Предка Этци, как считали ученые, принадлежали к трем разным группам: охотникам-собирателям, впервые переселившимся в Европу около 40 000 лет назад, ранним земледельцам, прибывшим с Ближнего Востока около 9000 лет назад, и жителям евразийских степей.

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Последнее утверждение кажется странным, ведь возраст мумии учёные определили в 5300 лет. И если датировка миграции верна (а она многократно перепроверена), то степные народы (индоевропейцы) пришли в Альпы уже спустя значительное время после смерти Этци. Кстати, ученые считают, что он скончался от потери крови.

Допускается, что Этци перед смертельным ранением принял участие в бою, потом нес на плечах раненого или убитого товарища, затем вступил еще в один бой, где получил очередное ранение. Холод и серьезная кровопотеря убили мужчину. И ввиду того, что все его снаряжение осталось при нем, враги Этци к его телу не добрались.

Что касается снаряжения Этци, то оно может указывать, что при жизни мужчина занимал высокое положение в своем сообществе, скорее всего, был знатным воином.

Недавно в журнале Cell Genomics вышла работа международной группы ученых под руководством палеогенетика Йоханнеса Краузе из Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге. Ученые повторно проанализировали геном Этци и пришли к выводам, противоречащим предыдущим.

Новый анализ генома оказался намного более точным и показал, что ДНК альпийской мумии не содержит никаких признаков степного происхождения. Оказалось, что около 90 процентов предков Этци произошли от ближневосточных земледельцев (из Малой Азии), а остальные от охотников-собирателей.

Новый анализ ДНК Этци рассказал ученым и о его внешности. Выяснилось, что он был темнокожим темнее, чем современные люди с преимущественно европейскими корнями, но несколько не таким темным, как жители Африки к югу от Сахары.

Кроме того, генетики выявили вариант гена, связанный с повышенным риском облысения у мужчин. В мумии сохранилось мало волос, ранее объяснявшихся природными условиями. Авторы новой работы считают, что Этци был практически лысым. К моменту смерти ему около 40 лет.

Напомним, ученые реконструировали лицо женщины, жившей 45 000 лет назад.

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