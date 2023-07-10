Гениальный лайфхак, как почистить тостер за две минуты

С помощью подручных средств легко очистить тостер от грязи и неприятных запахов. Эти экологические и практические методы дезинфицируют поверхности и придают им блеск без использования химикатов.

Вот несколько природных чистящих средств тостера:

Использование пищевой соды:

Смешайте горячую воду с белым уксусом. Образуйте пасту, смешав столовую ложку пищевой соды с небольшим количеством воды. Смочите губку в этой пасте и потрите наружную поверхность тостера. Протрите поверхность смоченной губкой, смоченной в смеси уксуса и воды. Оставьте на 15 минут, затем очистите влажной тканью и дайте высохнуть на воздухе.

Читайте также: Одна маленькая уловка поможет очистить духовку от жира без усилий

Использование спирта:

Налейте спирт на бумажное полотенце. Протрите наружную поверхность тостера бумагой, чтобы осторожно очистить его. Дайте поверхности высохнуть на воздухе.

Использование уксуса:

В пульверизаторе смешайте столовую ложку белого уксуса и ложку горячей воды. Распылите смесь на наружную поверхность тостера и оставьте на несколько минут. Протрите поверхность микрофибровой салфеткой, чтобы очистить тостер. Протрите поверхность сухой тряпкой.

Использование этих природных средств поможет вам легко очистить тостер от грязи и обеспечит чистоту и блеск.

Напомним, что эксперты по ремонту бытовой техники предостерегают: если вовремя не чистить и не мыть вытяжку, она может сломаться или начать работать в половину своих возможностей. Ведь жирный налет забивает решетку, фильтры и двигатель устройства.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!