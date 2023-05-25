Гении своего времени: ученые развеяли миф о низком IQ динозаврах

Ученые обнаружили, что динозавры умели визуально воспринимать перспективу, заключающуюся в признании того, что они воспринимают мир по-разному в зависимости от их точки зрения. Это опровергнет популярное мнение о том, что у них был низкий уровень IQ.

Об этом пишет IFLScience.

Ученые из Лундского университета принялись за изучение умственных способностей животных, давно вымерших и получивших определенную информацию об уровне развития динозавров.

В период от 18 месяцев до 2 лет человек понимает, что может иметь визуальный доступ к вещам, которые не может видеть. Это называется "визуальным восприятием перспективы".

В три года ребенок начинает понимать, что кто-то наблюдает за чем-то находящимся за пределами нашей прямой видимости.

Некоторые виды приматов также могут визуально воспринимать перспективу. Кроме того, этой способностью наделены собаки и волки.

Ученых удивил тот факт, что некоторые виды птиц, которые, как считали ученые, не очень умны, показали блестящие результаты в прохождении теста на визуальное восприятие перспективы.

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Визуальное восприятие перспективы присуще палеогнатам. Палеогнаты – это остатки эпохи динозавров, они жили около 110 миллионов лет назад.

Между тем млекопитающие приобрели способность визуально воспринимать перспективу гораздо позже. Общий предок приматов и собак жил около 60 миллионов лет назад.

"В начале моей карьеры ворон часто называли "пернатыми обезьянами" из-за многочисленных результатов исследований, которые демонстрировали их выдающиеся когнитивные способности. Однако я начинаю сомневаться, следует ли считать приматов почетными птицами", – отметил профессор Осват из Лундского университета.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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