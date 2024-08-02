Генштаб разрешил командирам призывать добровольцев без ТЦК: Вениславский объяснил, как это будет работать

Командиры воинских частей смогут самостоятельно призывать военнообязанных, желающих служить без участия территориальных центров комплектования. Эту инициативу Генштаба рассмотрит правительство.

Как сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины, проработаны изменения в "Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период" позволят упростить процесс мобилизации, давая командирам больше возможностей для подбора мотивированных лиц.

Также это позволит военнообязанным выбирать вакантные должности по своим навыкам и уменьшит риск принудительного призыва в нежелательные части через ТЦК и СП.

Как пояснил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский в комментарии УП, такую норму должно утвердить правительство.

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Он пояснил, что у ТЦК есть свои мобилизационные планы и заказы от Генштаба, поэтому "не всегда шли навстречу добровольцам, которые приходили с отношениями от конкретных воинских частей". В выбранное подразделение добровольцы могут попасть только по контракту.

"Но далеко не все военнообязанные хотят подписывать контракт, потому что он предусматривает определенные сроки, которые не всегда подходят гражданам. Генштаб предлагает такой механизм: если военнообязанный хочет присоединиться к конкретной части, он может сделать это, вступив в коммуникацию с командиром. То есть, командиры смогут призывать добровольцев на службу без участия ТЦК", – добавил Вениславский.

По его словам, инициатива Генштаба состоит в том, чтобы не только добровольцы искали нужную им воинскую часть, но и чтобы командиры могли искать будущих воинов.

"Человек может сам найти часть, обратиться к командиру, а он уже будет решать, призывать ли ее. Но часть также может вступить в коммуникацию с гражданином, данные которого получили из "Резерв+" или реестра военнообязанных "Оберег"", — добавил Вениславский.

Напомним, ранее UAportal назвал категории украинцев, которым не нужно обновлять данные в ТЦК.

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