Генштаб дозволив командирам призивати добровольців без ТЦК: Веніславський пояснив, як це працюватиме

Командири військових частин зможуть самостійно призивати військовозобов’язаних, які бажають служити, без участі територіальних центрів комплектування. Цю ініціативу Генштабу розгляне уряд.

Як повідомила пресслужба Генерального штабу Збройних сил України, опрацьовано зміни в "Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" дозволять спростити процес мобілізації, даючи командирам більше можливостей для підбору мотивованих осіб.

Також це дозволить військовозобов’язаним обирати вакантні посади за своїми навичками і зменшить ризик примусового призову до небажаних частин через ТЦК та СП.

Як пояснив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський в коментарі УП, таку норму має затвердити уряд.

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Він пояснив, що ТЦК мають свої мобілізаційні плани і замовлення від Генштабу, тому "не завжди йшли на зустріч добровольцям, які приходили з відношеннями від конкретних військових частин". До обраного підрозділу добровольці можуть потрапити лише за контрактом.

"Але далеко не всі військовозобов’язані хочуть підписувати контракт, бо він передбачає певні терміни, які не завжди підходять громадянам. Генштаб пропонує такий механізм: якщо військовозобов’язаний хоче долучитися до конкретної частини, він може зробити це вступивши в комунікацію з командиром. Тобто командири зможуть призивати добровольців на службу без участі ТЦК", – додав Веніславський.

За його словами, ініціатива Генштабу полягає в тому, аби не лише добровольці шукали потрібну їм військову частину, але й щоб командири могли шукати майбутніх воїнів

"Людина може сама знайти частину, звернутися до командира, а він уже вирішуватиме, чи призивати її. Але частина також може вступити в комунікацію з громадянином, дані якого отримала з "Резерв+" або реєстру військовозобов’язаних "Оберіг"", – додав Веніславський.

Нагадаємо, раніше UAportal назвав категорії українців, яким не треба оновлювати дані в ТЦК.

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