Генштаб: ВСУ выбили россиян с позиций возле Авдеевки. Карта

Украинские войска успешно выбили российских захватчиков с позиций в районе южнее Авдеевки, сообщил в понедельник спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Павел Ковальчук.

"В ходе ведения Силами обороны наступательных штурмовых действий противник вынужденно отошел с позиций в районе южнее Авдеевки", – передает слова Ковальчука Military Media Center в Telegram.

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Спикер Генштаба также сообщил, что на Бахмутском направлении украинские военные продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. При этом, как отметил Ковальчук, враг "осуществил тщетные попытки восстановить утраченное положение севернее и западнее Клещеевки, а также северо-западнее Курдюмовки".

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорилось, что на Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Авдеевка, Первомайское, Карловка, Невельское и Новобахмутовка Донецкой области.

Ранее заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр рассказала, сколько территорий удалось освободить украинским военным в течение контрнаступления. По ее словам, деоккупирована площадь около 241 кв. км на юге и востоке.

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