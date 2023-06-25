Геометрические вибрации и мраморная магия: Топ-10 идеи маникюра на лето

Маникюр 2023 – идеи для стильного маникюра на лето 2023

В 2023 году следует обратить внимание на цвет года – розовый. После появления фильма "Барби" выбирайте от мягких пастельных тонов до смелых оттенков фуксии.

Также трендом сезона является омбре на розовых ногтях. Об этом сообщает Sante Plus.

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С помощью нейл-арта даже простые дизайны и цвета вы сможете придать оригинальность.

1. Блестящий гламур. От прозрачного мерцания до большого блеска. Речь идет о том, чтобы добавить легкий блеск к вашим розовым ногтям стильного эффекта омбре. Так вы создадите идеальный образ для особых случаев.

2. Цветочное наслаждение. Воздавая уважение красоте природы, украшая свои ногти цветочным орнаментом, вы создадите более сияющий дизайн на розовых ногтях.

Будь то нежные розы, вишневые цветы или яркие тропические цветы, эти узоры придадут нотку свежести вашему маникюру.

3. Геометрические вибрации. Хотите создать художественный и авангардный образ? Итак, смело рисуйте геометрические узоры (четкие линии или абстрактные формы), чтобы придать нотки современности вашим розовым ногтям омбре.

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4. Мраморная магия. Мраморные узоры остаются в трендах в мире нейл-арта, особенно в сочетании с очаровательным розовым. С закрученными узорами и красивым сочетанием оттенков, мраморное вдохновение, несомненно, придает элегантный и изящный вид, идеально подходящий для любого праздничного мероприятия.

5. Обнаженная тенденция. Ню имеет шикарную минималистскую сторону, которая очень популярна. Оставляя пустые части на ваших ногтях, вы сможете играть с разными формами, линиями и узорами, чтобы создать привлекательный дизайн.

Маникюр 2023 – идеи для стильного маникюра на лето 2023

Маникюр 2023 – идеи для стильного маникюра на лето 2023

Маникюр 2023 – идеи для стильного маникюра на лето 2023

Маникюр 2023 – идеи для стильного маникюра на лето 2023

Маникюр 2023 – идеи для стильного маникюра на лето 2023

Маникюр 2023 – идеи для стильного маникюра на лето 2023

Маникюр 2023 – идеи для стильного маникюра на лето 2023

Маникюр 2023 – идеи для стильного маникюра на лето 2023

Маникюр 2023 – идеи для стильного маникюра на лето 2023

Маникюр 2023 – идеи для стильного маникюра на лето 2023

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