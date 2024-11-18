Германия передаст Украине 4000 высокоавтономных дронов

Германия, вероятно, в скором времени начнет массовую поставку Украине дронов-камикадзе, обладающих высокой автономностью, способных эффективно действовать в условиях влияния РЭБ и поражать цели на больших расстояниях. время выполнения задач, даже в зонах радиоэлектронной борьбы.

В военной отрасли эти дроны сравнивают с ракетами Taurus, которые канцлер Олаф Шольц отказался предоставлять Украине.

Компания якобы уже заключила контракт на поставку 4000 таких беспилотников, которые могут начать поступать в Украину уже с декабря по несколько сотен единиц ежемесячно.

Отдельные прототипы дронов уже проходят испытания в реальных боевых условиях на востоке Украины.

Эти беспилотники имеют современное программное обеспечение, позволяющее им ориентироваться на местности, ориентируясь на многочисленные маркеры, и лететь до цели даже в сложных погодных условиях или при наличии влияния РЭБ. связь будет потеряна.

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Дальность их полета в четыре раза больше, чем у типичных украинских дронов-камикадзе (но конкретные сравнения с другими типами дронов не приводятся). Кроме того, эти дроны значительно дешевле американских Switchblade или российских "Залов" и "Лансет".

Министр обороны Борис Писториус выразил удовлетворение по поводу того, что поставка дронов, оснащенных ИИ, уже начинается, подчеркнув, что Украина сможет эффективно использовать их для поражения важных вражеских объектов, в частности, командных пунктов.

Напомним, в НАТО будет рассмотрен вопрос перехвата российских ракет над Украиной.

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