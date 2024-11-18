Німеччина передасть Україні 4000 високоавтономних дронів

Німеччина, ймовірно, незабаром розпочне масове постачання Україні дронів-камікадзе, що володіють високою автономністю, здатні ефективно діяти в умовах впливу РЕБ та вражати цілі на великих відстанях.Це ударні безпілотники виробництва компанії Helsing, оснащені технологіями штучного інтелекту, що забезпечують їм високу автономність під час виконання завдань, навіть у зонах радіоелектронної боротьби.

У військовій галузі ці дрони порівнюють з ракетами Taurus, які канцлер Олаф Шольц відмовився надавати Україні. Про це пише Bild, посилаючись на власні джерела та заяву міністра оборони Бориса Пісторіуса.

Компанія нібито вже уклала контракт на постачання 4000 таких безпілотників, які можуть почати надходити в Україну вже з грудня, по кількасот одиниць щомісяця.

Окремі прототипи дронів вже проходять випробування в реальних бойових умовах на сході України.

Ці безпілотники мають сучасне програмне забезпечення, яке дозволяє їм орієнтуватися на місцевості, орієнтуючись на численні маркери, і летіти до цілі навіть у складних погодних умовах або за наявності впливу РЕБ. Після ідентифікації цілі та підтвердження її оператором, дрон здатен автономно виконати ураження, навіть якщо зв'язок буде втрачено.

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Дальність їхнього польоту вчетверо більша, ніж у типових українських дронів-камікадзе (але конкретні порівняння з іншими типами дронів не наводяться). Крім того, ці дрони значно дешевші за американські Switchblade або російські "Зали" та "Лансети".

Міністр оборони Борис Пісторіус висловив задоволення з приводу того, що постачання дронів, оснащених ШІ, вже розпочинається, підкресливши, що Україна зможе ефективно використовувати їх для ураження важливих ворожих об'єктів, зокрема командних пунктів.

Нагадаємо, у НАТО розглянуть питання перехоплення російських ракет над Україною.

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