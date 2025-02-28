Глобальные продажи новых легковых автомобилей выросли: сколько машин приобрели в январе

В январе 2025 года мировой рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рост. Общее количество проданных авто составило 6782098 единиц, что на 1,9% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Больше всего автомобилей было реализовано в Китае, где продажи достигли 1963464 единиц. Однако по сравнению с январем 2024 г. этот показатель снизился на 1,4%, что может быть связано с замедлением экономического роста или изменениями в потребительских предпочтениях. Об этом сообщает "Укравтопром" со ссылкой на данные GlobalData.

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Вторым по объемам рынком стали Соединенные Штаты Америки, где реализовано 1108924 легковых авто. По сравнению с предыдущим годом, этот сегмент продемонстрировал рост на 4,5%, что свидетельствует о стабильном спросе на автомобили среди американских потребителей.

Европейские рынки в январе зафиксировали спад продаж. Всего в странах Европы было приобретено 1008694 новых легковых авто, что на 3,2% меньше, чем в январе 2024 года. Снижение спроса может быть связано с экономическими факторами, изменением регуляторных требований или влиянием перехода на электромобили.

Глобальная динамика продаж свидетельствует о разнонаправленных тенденциях на основных автомобильных рынках мира, где на продажи влияют как локальные экономические условия, так и глобальные вызовы отрасли.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине изменились цены на "автогражданку".

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