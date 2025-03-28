ГНС разослала украинцам 'письма счастья': какой налог на недвижимость придется уплатить

Государственная налоговая служба начала посылать украинцам электронные сообщения об уплате налоговых обязательств. Владельцы недвижимости, не включающей земельные участки, должны внести ежегодный налог в течение 60 дней после получения соответствующего решения ГНС.

Об этом сообщил адвокат Богдан Янкив в своем Telegram-канале. Ранее налогоплательщики получали бумажные сообщения через Укрпочту, где указывалась сумма начислений, объекты налогообложения и крайние сроки уплаты. Тем не менее, Государственная налоговая служба решила перейти на электронный формат.

Теперь актуальную информацию можно просмотреть в Кабинете налогоплательщика.

"Вместо бумажных уведомлений-решений, которые Укрпочта часто доставляла не по актуальному адресу, вся необходимая информация – суммы начислений, налогооблагаемые объекты, наличные льготы, задолженность и реквизиты для уплаты – доступна в электронном кабинете налогоплательщика", – говорится в сообщении.

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Как получить документы онлайн?

Чтобы получать налоговые документы в электронном формате, необходимо выполнить несколько шагов.

Для ФЛП:

В разделе "Ведение отчетности" выберите вкладку "Создать".

Выбрать форму "Заявление о желании получать документы через электронный кабинет" (F1391602).

Нажмите кнопку "Создать".

Ввести текущий электронный адрес.

Подписать документ с помощью квалифицированной электронной подписи.

Щелкните "Отправить документ".

Для граждан, не являющихся ФЛП:

Процедура почти идентична, но начинается с раздела "Дополнительно", после чего следует перейти в "Ведение отчетности" и выполнить дальнейшие действия.

Этот подход позволяет избежать бумажной переписки и получать все важные сообщения непосредственно на электронную почту.

Важно знать о налоге на недвижимость

В 2025 году владельцы жилой недвижимости будут платить налог за 2024 год. ГНС будет посылать уведомления до 1 июля, а оплату необходимо произвести в течение 60 дней.

Налогооблагаются:

Квартиры – если площадь превышает 60 м2.

Дома – более 120 м².

Другие типы жилья – более 180 м².

Напомним, ранее мы говорили, кому не придется платить в 2025 году налоги на недвижимость.

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