Год несокрушимости: Зеленский выступил с пресс-конференцией на годовщину полномасштабного вторжения (главные заявления)

Сегодня, 24 февраля, в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию под названием "Февраль. Год несокрушимости".

Во время пресс-конференции, которая транслировалась Офисом президента, глава государства отметил, что журналисты привнесли очень многое для защиты Украины.

Читайте также: Первые польские Leopard 2 уже в Украине

Зеленский подчеркнул, что партнерам следует оставаться крепким кулаком и выдержать все свои слова, тогда победа неизбежно ожидает. Он надеется, что это произойдет в 2023 году.

"Очень важно, чтобы каждый из нас сфокусировался и работал, тогда будет победа", – сказал он.

Также он подчеркнул, что Украина стремится привлечь к "формуле мира" как можно больше стран мира. Зеленский отметил, что есть государства, которые не поддерживают мир в Украине, также страны Африки, которые не понимают важности прекращения войны.

"Я готов идти на встречу, наши дипломаты идут на встречу, мы готовы пахать 24/7", – подчеркнул президент.

Он отметил, что украинцы работали и работают над тем, чтобы изменить "нейтральное" отношение некоторых стран.

Зеленский также рассказал о работе над созданием специального механизма по возмещению ущерба, нанесенного войной.

"Государства боятся создавать трибуналы... Перед тем, чтобы ввести это в государстве, нужна политическая воля. ООН здесь очень полезна, потому что любые государства, лидеры получают поддержку процесса. Уверен, что резолюции будут поддержаны и проголосованы. Мы видим Нидерланды, Великобритания, есть первые шаги по механизму компенсации в США, есть страны Балтии, Польша", – поделился президент.

Зеленский указал, что война показала слабые места в Украине, в ЕС, в мире в целом и в ситуации безопасности.

По его словам, мирный план Китая был демонстративным. Впрочем, остается вопрос, идущий по словам.

Глава государства также сказал, что война в Украине начала перезагрузку НАТО, ведь она показала слабые места.

"Кто разочаровал – все те, кто уехал из украинских городов и сел, кто должен защищать. Моя главная ошибка – не знаю, их было много. Я живой человек, ежедневно я ошибаюсь. Главное, чтобы у меня не было роковых ошибок. Самый страшный день – наверное, то, что я увидел в Буче, момент, когда мы деоккупировали. Было очень страшно. Мы увидели, что дьявол не где-то там, он на земле", – ответил Зеленский на три вопроса одного из журналистов.

Новость дополняется...

Напомним, ранее президент США Джо Байден объявил о передаче танков M1 Abrams по Украине. Как они помогут на фронте, читайте в нашем материале.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !