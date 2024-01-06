Голливудский актер с двумя дочерьми погиб на Карибах (видео)

Немецкий актер Кристиан Оливер погиб в авиакатастрофе на Карибах. Вместе с ним погибли его две дочери, 12-летняя Анник и 10-летняя Мадита, а также пилот Роберт Сакс.

Авария произошла 4 января. По данным правоохранителей, у самолета возникли неполадки сразу после взлета.

Отмечается, что одномоторный самолет разбился по дороге в соседнюю Сент-Люсию в четверг днем после взлета из аэропорта имени Дж. Ф. Митчелла в Бекии, небольшом острове в Карибском государстве Сент-Винсент и Гренадины.

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"Вскоре после взлета самолет столкнулся с трудностями и упал носом в океан. Рыбаки и дайверы с фермы Пейджет прибыли на место происшествия на своих лодках, чтобы оказать помощь", - говорится в заявлении Королевской полиции Сент-Винсента и Гренадин.

По словам чиновников, все четыре тела извлекли из воды. Причина крушения еще выясняется. По местным сообщениям, вскоре после взлета пилот связался с башней по рации и сообщил, что у него есть проблемы и он собирается вернуться. Это было последнее извещение из самолета.

Жена актера Кристиана Оливера Эми Джордан отреагировала на трагическую новость о смерти мужа и детей.

"Мы глубоко расстроены трагической авиакатастрофой 4 января 2024 года, которая унесла жизни наших любимых членов семьи. Наши дочери Мадита (12) и Анник (10) вместе со своим отцом Кристианом возвращались из во время отпуска в Карибском бассейне, когда у одномоторного самолета , по которому они летели, возникла проблема с двигателем и он упал в океан. К сожалению, все четверо пассажиров небольшого самолета не выжили", – говорится в ее сообщении.

Кристиан Оливер был известным актером, снявшимся во многих фильмах и сериалах, в том числе "Операция Валькирия", "Гремучие змеи" и "Спиди-гонщик".

Напомним, 29 октября 2023 года в возрасте 54 года скончался один из актеров сериала "Друзья" Мэтью Перри, игравший роль Чендлера Бинга.

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