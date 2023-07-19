Город Коулун в Китае: почему уничтожили самое заселенное место на планете

История этого необычного места началась как крепость на Коулунском полуострове, построенная в конце первого тысячелетия. Размеры форта были достаточно скромны – всего 126 на 213 метров. В течение длительного времени статус этого места оставался неизменным, вплоть до подписания 9 июня 1898 г. Конвенции о расширении территории Гонконга между Китаем и Великобританией, предусматривавшей передачу полуострова под контроль Великобритании на 99 лет. Однако это соглашение имело свои исключения: форт Коулун вместе с 700 жителями остался под китайским суверенитетом.

Об этом пишет Novate.

С того момента население Коулун Уолл Сити начало стремительно расти, поскольку город формально оставался китайской территорией, однако китайские власти не осуществляли контроль над ним. Жители Коулуна не платили налоги, так как Гонконг не имел права собирать их, а сам город был далеко от Китая, поэтому он стал привлекательным местом для переезда.

Бизнес также процветал беспрепятственно: частные магазины и кабинеты появлялись со скоростью молнии, а доступные цены привлекали как местных жителей, так и жителей Гонконга.

Однако эта ситуация имела и свою обратную сторону: отсутствие контроля привело к росту преступности и незаконной деятельности в Коулуне. Со временем реальные власти перешли в руки преступных групп.

Значительный приток населения привел к необходимости создания нового жилого пространства, но пределы не позволяли расширять застройку. Поэтому сначала пространство между существующими постройками начали застраивать, а позже на них добавляли дополнительные этажи. Однако этот процесс был остановлен авиацией: в городе было запрещено строить выше, поскольку там находился аэропорт Кайтак, где самолеты совершали посадку и взлет.

Солнечный свет имел ограниченный доступ в город из-за плотной высокой застройки. В городе не было мест для отдыха или прогулок, поэтому местные жители превращали крыши своих домов в такие зоны.

Всего было построено около 500 построек, где люди жили в небольших комнатах, часто разделенных на жилые и рабочие зоны, такие как магазины или производственные цеха. Эта ситуация сделала Коулун Уолл Сити самым густонаселенным местом на планете.

Условия жизни в Коулуне были непростыми: водоснабжение ограничивалось колодцами, из которых вода поднималась электрическими насосами. Электроэнергия подавалась в город нелегально, путем незаконного подключения к энергосетям Гонконга.

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Понятно, что в таких реалиях город не мог существовать длительное время, поэтому когда договор между Великобританией и Китайской Народной Республикой прекратил свое действие, будущее Коулуна, как проблематичного города, было решено. Официально здания начали сносить в марте 1993 года, и через год от плотной застройки не осталось и следа. Местные жители были переселены в новые дома.

В декабре 1995 года здесь был открыт парк Kowloon Walled City Park, в который вошла бывшая территория застроенной крепости, а также единственное историческое сооружение Коулуна – Ямен, являющееся административным зданием, построенным в середине позапрошлого века.

Напомним, в Эссексе обнаружили 3000-летний золотой торк бронзовых суток.

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