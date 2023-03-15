Гороскоп на неделю для всех знаков зодиака: кому повезет больше всего
Юпитер в Овне, Сатурн в Рыбах, Венера в Тельце и Меркурий в Овне. Эта неделя обещает быть полон перипетий, но в целом успешной на всех уровнях.
В программе любовь, страсть, новые встречи, инвестиционные возможности и личные вызовы. Астрологи рассказали, что ждать каждого знака зодиака.
Овен
Пора сосредоточиться на собственных желаниях. С входом Венеры в знак Тельца в вашей личной жизни все начинает проясняться. Вы встретите человека, который принесет вам душевное спокойствие.
Телец
Юпитер в Овне дает вам много возможностей для заработка. После выгодных инвестиций или успешного бизнеса финансовое положение должно улучшиться. Только будьте осторожны с расходами, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
Близнецы
На этой неделе придется быть окружены интригами и страстью! В личной жизни следует ожидать романтических моментов и новых любовных встреч. Однако у вас могут возникнуть затруднения на работе.
Рак
На этой неделе у Рака будет шанс начать новый этап в жизни! С Венерой в Тельце вам следует подготовиться к встрече с человеком, который изменит вашу жизнь. Финансовое положение должно улучшиться благодаря транзиту Юпитера в Овне.
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Лев
Важно не позволять страху и эмоциям управлять вами. Будьте внимательны и вдумчивы, чтобы найти решение сложных ситуаций. Как только Меркурий войдет в Овну, все должно вернуться в нормальное состояние!
Дева
На этой неделе вы можете столкнуться с разочарованием. Причина – человек, на которого вы сильно полагаетесь и который вас подведет. Не стесняйтесь обращаться за помощью и советом к более опытным.
Весы
На этой неделе вы отдадитесь новым впечатлениям и попробуете что-нибудь новое. Вы также подвергнете сомнению некоторые текущие привычки, но важно различать, что полезно, а что нет! С Венерой в Тельце вы будете приятно удивлены, увидев, что любовь неожиданно постучатся в вашу дверь!
Скорпион
Сатурн в Рыбах оказывает безоговорочную поддержку и помогает решить проблемы, связанные с личной жизнью. В отношениях могут возникнуть разногласия и недоразумения, которые могут привести к разводу.
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Стрелец
Вы окажетесь на развилке, где каждое решение будет оказывать значительное влияние на ваше будущее. Хотя у вас могут возникнуть некоторые трудности на работе, Меркурий в Овне поможет справиться с этими проблемами.
Козерог
Звезды советуют отдохнуть и зарядиться энергией подальше от всего, что может быть источником тревоги. Если вы сейчас чувствуете себя особенно чувствительным, возьмите выходной, высыпайтесь хорошо, отключитесь и проведите время с семьей!
Водолей
Не стоит торопиться с принятием решений и все планировать, прежде чем действовать! Венера в Тельце призывает расслабиться, встретиться с друзьями и как можно больше развлекаться. Так что наслаждайтесь нынешним моментом, не задумываясь!
Рыбы
Есть шанс столкнуться с финансовыми проблемами, но при тщательном планировании вы сможете их преодолеть с блеском! Вы также можете найти занятие, которое позволит отвлечься от всего этого и избежать своих забот. Отношения с семьей резко улучшатся после разрешения некоторых текущих конфликтов.
Напомним, ранее астрологи рассказали, как мужчины из первой половины знаков зодиака, от Овна до Девы, и второй, от Весов до Рыб, показывают свою любовь.
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