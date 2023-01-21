Горячий суп каждый день: почему не нужно приучать к этой привычке детей

Наши бабушки и мама с детства говорили нам, что суп – необходимое блюдо, чтобы человек чувствовал себя бодрым и здоровым. Но так ли это на самом деле и нужно ли есть суп каждый день, читайте в нашем материале.

Суп - это жидкое блюдо, в составе которого не менее 50% жидкости. Суп, борщ, солянка и другие блюда очень быстро полюбились хозяйкам и распространились по всему миру с появлением огнеупорной посуды.

Употреблять “горячее и жидкое" каждый день нас научили в школе еще во время СССР. Тогда считалось, что благодаря этому рацион будет полным и правильным.

В то же время диетологи утверждают, что необходимости употреблять суп каждый день нет. Кроме того, с осторожностью стоить есть горячее блюдо тем, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой или ЖКТ.

Примером являются показатели гастроэнтерологических заболеваний в тех странах, где супы вообще есть не принято. Они не отличаются ни чем по сравнению с показателями Украины.

Наш организм хорошо себя чувствует, получая полезные вещества и достаточное количество жидкости из других продуктов и напитков.

Почему не стоит есть суп каждый день

1. Тепловая обработка. Длительная варка уничтожает все полезности в овощах, на которые уповали мамы и бабушки.

Капуста, например, утрачивает половину фолиевой кислоты, фасоль и горох — до 40% кальция, а морковке и шпинату в готовом виде недостает трети витамина Е. И самое печальное: столь ценный для нас витамин С при варке разрушается на 70%.

2. Внимание на атеросклероз. Из-за постоянного употребления супа на стенках сосудов накапливается холестерин, что может привести к возникновению атеросклероза после 40 лет. Наваристый бульон не подходящее блюдо для антихолистериновой диеты.

3. Избыток воды в организме. В этом случае повышается нагрузка на сердце и почки. Содержание воды в супе может составлять 60% – прибавьте к этому чай, кофе и соки, которые мы пьем каждый день, порой в неограниченных количествах.

4. Суп на мясном бульоне. Они считаются не только калорийными, но и вредными для людей с лишним весом. Также, как мы писали выше, такие блюда вредят человеку, который имеет проблемы с ЖКТ.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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