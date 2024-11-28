'Готов обеспечить мир через силу', - спецпредставитель США по вопросам Украины

Генерал Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп выдвинул на должность спецпредставителя по Украине и России, заявил, что его цель — обеспечение мира через силу.

Об этом он написал в соцсети Х.

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"Для меня большая честь получить назначение от Дональда Трампа на должность помощника президента и специального посланника по вопросам Украины и России. Работа с президентом Трампом была большой честью, и я готов без устали работать для достижения мира через силу, защищая интересы Америки. Я приступаю к этому с полной преданностью и самоотдачей".

Келлог ранее возглавлял аппарат Совета национальной безопасности Белого дома в 2017-2021 годах и был советником по национальной безопасности вице-президента Майка Пенса во время президентства Трампа.

Напомним, Зеленский назвал предпосылку завершения горячей фазы войны.

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