Готовим на зиму: Как законсервировать черешню в собственном соке

Если зимой вы скучаете по летним дням, когда солнце жарко припекает, а на столе появляются вкусные свежие фрукты и ягоды, мы имеем для вас рецепт, который поможет вам вспомнить это приятное время.

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Ингредиенты:

500 г черешни;

600 г сахара;

небольшое количество лимонной кислоты.

Очистите черешню от косточек. Если хотите, можете сначала замочить ягоды в растворе воды и соли, чтобы избавиться от вредителей. Для этого смешайте 1 литр воды с чайной ложкой соли и окуните черешню на время. Затем промойте под проточной водой. Присыпьте очищенные ягоды сахаром и оставьте в темном месте на 8 часов. В это время сахар растворится, а черешня выделит сок.

Поставьте кастрюлю с ягодами на плиту и доведите их до кипения. Варите в течение 7-8 минут, снимая пенку, если она возникает. Перед стерилизацией банок наполните их вареной черешней. Добавьте в сироп немного лимонной кислоты и продолжайте варить еще несколько минут.

Закатайте банки крышками и переверните их дном вверх. Подождите, пока они полностью остынут. После этого накройте банки чем-нибудь теплым и храните в прохладном месте. Теперь у вас есть собственное вареное черешневое варенье, которое сможет согреть вас зимой и напомнить о теплых летних днях. Приятного аппетита!

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