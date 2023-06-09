Готовим натуральный напиток дома: рецепт клубничной наливки

Любителям клубники точно понравится этот напиток. Он имеет насыщенный натуральный вкус и отличный аромат. Именно то, что нужно для летних посиделок с друзьями.

Ингредиенты

– Клубника – 2 стакана

– Сахар – 1 стакан

– Водка – 2 стакана

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Способ приготовления:

1. Возьмите литровую банку и положите туда клубнику и засыпьте сахаром. Налейте водку, закройте крышкой и встряхните.

2. Отстаивайте наливку 4 – 6 недель в прохладном темном месте, периодически встряхивая в первый день, а затем раз в два дня.

3. Возьмите марлю, сложите вдвое и процедите смесь. Выбросьте ягоды.

4. Процеженную наливку храните в стеклянной бутылке в холодильнике.

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