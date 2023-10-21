Готовимся к Хэллоуину: Кулинары рассказали секреты запекания тыквы

Тыква – это настоящая находка для хозяйки осенью. Его можно использовать для приготовления разнообразных блюд от супов и каш до вкусных кексов и запеканок.

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Эти рецепты помогут вам создать вкусные и необычные блюда из тыквы, которые придутся по вкусу как взрослым, так и детям, пишет ТСН. Наслаждайтесь осенним ароматом и вкусом и празднуйте Хэллоуин вместе с изысканными блюдами из тыквы.

Секреты запекания тыквы

Подготовка тыквы: Важно порезать тыкву на одинаковые кусочки, не слишком мелкие и не слишком большие. Толщина кусочков не должна превышать двух сантиметров.

Соль или сахар?: Не солите тыкву перед запеканием. Добавление соли может сделать продукт сухим. Вместо этого используйте сахар, который образует на тыкве карамельную корочку и придаст особый вкус.

Использование специй: Для обогащения вкуса тыквы добавьте разные специи, такие как чили, куркума, порошок карри, паприка, кориандр, розмарин, мускатный орех и корица.

Сливочное масло: Для придания сочности и вкусу тыквы, посыпьте ее стружкой замороженного сливочного масла перед запеканием.

Режим запекания: Начните запекать тыкву в течение первых 20 минут при температуре 170 градусов, а затем повысите температуру. Некоторые рекомендации включают в себя использование фольги, чтобы накрыть тыкву в течение первых 20 минут запекания.

Запекание с медом: Тыкву можно запечь с медом. Для этого порежьте тыкву на кусочки, посыпьте сахаром и полейте медом. Добавьте розмарин или корицу и выпекайте при 200 С в течение 40 минут.

Запекание целыми маленькими тыквами: Можно запекать маленькие тыквы целыми, со шкурками. Перед этим нужно тщательно вымыть тыкву и проколоть ее вилкой со всех сторон. Запекайте их в течение часа при 200 °C.

Рецепт запеченной тыквы с пармезаном

Ингредиенты:

Тыква – 800 г

Кукурузный крахмал – 2 ч. ложки

Масло растительное - 2 ст. ложки

Молотый перец – ½ ч. ложки

Паприка – 1 ч. ложка

Сушеный чеснок – 1 ч. ложка

Соль

Пармезан – 150 г

Петрушка – пучок

Приготовление:

Нарежьте тыкву соломкой и вымажьте растительным маслом. Смешайте тыкву с кукурузным крахмалом, перцем, чесноком, паприкой и солью. Выложите тыкву в форму, покрытую пергаментом, и поставьте в разогретую духовку при 190 °C на 20 минут. После запекания обсыпьте тыкву смешанной пармезана и порезанной петрушки.

Рецепт запеченной тыквы с яблоками и изюмом

Ингредиенты:

Изюм - 50 г

Тыква порезанная - 300 г

Два средних яблока

Вода – 2 ст. ложки

Пол лимона

Молотая корица

Сахар – 2 ст. ложки

Приготовление:

Замочите изюм в воде в течение 10 минут, чтобы они разбухли. Нарежьте тыкву и яблоки на продолговатые ломтики или кубики. Вылейте воду в форму для запекания, добавьте тыкву, яблоки и изюм. Полейте выжатым соком лимона, добавьте корицу и сахар. Выпекайте в разогретой духовке при 200 °C в течение 30-35 минут.

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