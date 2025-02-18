Готовимся к НМТ: какие темы следует повторить перед экзаменом
Украинский центр оценки качества образования утвердил характеристики задач национального мультипредметного теста (НМТ). Определены структура теста, схемы начисления баллов и перечень тем, которые будут охватывать задачи.
В 2025 году поступающие будут составлять НМТ по четырем предметам: украинскому языку, математике, истории Украины и еще одному на выбор. Об этом пишет Правда. Жизнь.
Украинский язык
Тест будет содержать 30 задач, которые будут охватывать следующие разделы:
- Фонетика, графика, орфоэпия, орфография
- Лексикология, фразеология
- Строение слова, словообразование
- Морфология
- Синтаксис
- Стилистика
- Развитие речи
Из-за компьютерного формата теста задач с письменными ответами не будет. Типы вопросов:
- 10 – один правильный ответ из четырех
- 5 – один правильный ответ из пяти
- 15 – установление соответствия ("логические пары")
Математика
Тест будет состоять из 22 заданий и будет включать следующие темы:
- Числа и выражения
- Уравнения, неравенства, их системы
- Функции
- Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики
- Планиметрия, стереометрия
Типы задач:
- 15 – один правильный ответ из пяти
- 3 – установление соответствия
- 4 – открытая форма с кратким ответом
Разрешено пользоваться справочными материалами (формулами по алгебре, геометрии и теории вероятностей).
История Украины
Тематика теста расширена – теперь охватывает период с древнейших времен до современности. Среди основных разделов:
- Древняя история Украины
- Киевская Русь, Галицко-Волынское государство
- Украинские земли в составе Речи Посполитой, Российской и Австрийской империй
- Национально-освободительная война XVII ст.
- Украинская революция, Вторая мировая война, независимость Украины
Тест будет содержать 30 заданий:
- 20 – один правильный ответ из четырех
- 4 – установление соответствия
- 3 – установление последовательности
- 3 – выбор трех правильных ответов из семи
Украинская литература
Задания будут охватывать:
- Устное народное творчество
- Древнюю украинскую литературу
- Литературу XVIII-XXI вв.
Формат теста:
- 25 – один правильный ответ из пяти
- 5 – установление соответствия
Читайте также: Нужны ли уроки музыки в школе, и не пора ли их вообще убрать!?
Биология
Тестирование будет включать 30 заданий по темам:
- Строение и функционирование клеток
- Наследственность и изменчивость
- Биоразнообразие
- Организм человека
- Экология и эволюция
Типы задач:
- 24 – один правильный ответ
- 4 – установление соответствия
- 2 – выбор трех правильных ответов
География
Основные разделы теста:
- Общая география
- География материков, океанов, Украины
- Население, мировое хозяйство
- Глобальные проблемы человечества
Структура теста:
- 20 – один правильный ответ из четырех
- 4 – краткий ответ
- 6 – выбор трех ответов из семи
Иностранные языки
Тест включает две части: "Чтение" и "Использование языка". Формат:
- 5 – один правильный ответ из четырех
- 11 – установление соответствия
- 16 – заполнение пропусков
Доступные языки: английский, немецкий, французский, испанский.
Физика
Разделы:
- Механика
- Молекулярная физика, термодинамика
- Электродинамика
- Оптика
- Квантовая физика
Формат теста:
- 12 – один правильный ответ
- 2 – установление соответствия
- 6 – краткий ответ
Во время теста разрешено воспользоваться справочными материалами.
Химия
Тематика:
- Общая, неорганическая, органическая химия
- Вычисление в химии
Структура теста:
- 22 – один правильный ответ
- 2 – установление соответствия
- 6 – краткий ответ
Абитуриенты могут использовать периодическую систему элементов и таблицы растворимости.
С подробной программой НМТ для каждого предмета можно ознакомиться на сайте УЦОКО.
Раньше мы рассказывали о правилах безопасности для детей, в том числе на улице, дома, в школе.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!