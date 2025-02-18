Готовимся к НМТ: какие темы следует повторить перед экзаменом

Украинский центр оценки качества образования утвердил характеристики задач национального мультипредметного теста (НМТ). Определены структура теста, схемы начисления баллов и перечень тем, которые будут охватывать задачи.

В 2025 году поступающие будут составлять НМТ по четырем предметам: украинскому языку, математике, истории Украины и еще одному на выбор. Об этом пишет Правда. Жизнь.

Украинский язык

Тест будет содержать 30 задач, которые будут охватывать следующие разделы:

Фонетика, графика, орфоэпия, орфография

Лексикология, фразеология

Строение слова, словообразование

Морфология

Синтаксис

Стилистика

Развитие речи

Из-за компьютерного формата теста задач с письменными ответами не будет. Типы вопросов:

10 – один правильный ответ из четырех

5 – один правильный ответ из пяти

15 – установление соответствия ("логические пары")

Математика

Тест будет состоять из 22 заданий и будет включать следующие темы:

Числа и выражения

Уравнения, неравенства, их системы

Функции

Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики

Планиметрия, стереометрия

Типы задач:

15 – один правильный ответ из пяти

3 – установление соответствия

4 – открытая форма с кратким ответом

Разрешено пользоваться справочными материалами (формулами по алгебре, геометрии и теории вероятностей).

История Украины

Тематика теста расширена – теперь охватывает период с древнейших времен до современности. Среди основных разделов:

Древняя история Украины

Киевская Русь, Галицко-Волынское государство

Украинские земли в составе Речи Посполитой, Российской и Австрийской империй

Национально-освободительная война XVII ст.

Украинская революция, Вторая мировая война, независимость Украины

Тест будет содержать 30 заданий:

20 – один правильный ответ из четырех

4 – установление соответствия

3 – установление последовательности

3 – выбор трех правильных ответов из семи

Украинская литература

Задания будут охватывать:

Устное народное творчество

Древнюю украинскую литературу

Литературу XVIII-XXI вв.

Формат теста:

25 – один правильный ответ из пяти

5 – установление соответствия

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Биология

Тестирование будет включать 30 заданий по темам:

Строение и функционирование клеток

Наследственность и изменчивость

Биоразнообразие

Организм человека

Экология и эволюция

Типы задач:

24 – один правильный ответ

4 – установление соответствия

2 – выбор трех правильных ответов

География

Основные разделы теста:

Общая география

География материков, океанов, Украины

Население, мировое хозяйство

Глобальные проблемы человечества

Структура теста:

20 – один правильный ответ из четырех

4 – краткий ответ

6 – выбор трех ответов из семи

Иностранные языки

Тест включает две части: "Чтение" и "Использование языка". Формат:

5 – один правильный ответ из четырех

11 – установление соответствия

16 – заполнение пропусков

Доступные языки: английский, немецкий, французский, испанский.

Физика

Разделы:

Механика

Молекулярная физика, термодинамика

Электродинамика

Оптика

Квантовая физика

Формат теста:

12 – один правильный ответ

2 – установление соответствия

6 – краткий ответ

Во время теста разрешено воспользоваться справочными материалами.

Химия

Тематика:

Общая, неорганическая, органическая химия

Вычисление в химии

Структура теста:

22 – один правильный ответ

2 – установление соответствия

6 – краткий ответ

Абитуриенты могут использовать периодическую систему элементов и таблицы растворимости.

С подробной программой НМТ для каждого предмета можно ознакомиться на сайте УЦОКО.

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