Готовьте зонтики: синоптики рассказали, какие области Украины первыми ощутят интенсивные дожди на выходных

В эти выходные в Украине прогнозируются сильные дожди. Особенно они будут желанны на Днепропетровщине, где уже длительный период царит засуха.

Об этом сообщила синоптика Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга в Media Center Ukraine. Она также уточнила, в каких регионах следует ожидать дожди.

В Украине ожидаются сильные осадки

По словам эксперта, начиная с пятницы, 11 октября, на территорию Украины придет новый атмосферный фронт с Запада. Его движение будет сопровождаться сильными дождями в течение выходных.

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В субботу дожди покроют почти все Правобережье, а затем фронт постепенно переместится на Левобережье, где также ожидаются интенсивные осадки, которые будут двигаться с запада на восток, – отметила Наталья Птуха.

Синоптик также подчеркнула, что дожди наконец-то коснутся некоторых южных областей. В частности, осадки ожидаются в Днепропетровской области, где уже длительное время идет засуха и почва слишком пересохла.

"Хотя немного влаги, наконец, достанется и этим регионам", – сообщила Наталья Птуха.

Раньше мы рассказывали, накроет ли зимняя метель всю страну уже в октябре.

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