Лишь несколько дней назад метеопрогноз обещал легкое похолодание без значительных заморозков, но в ближайшее время природа может удивить нас холодной неожиданностью.

Синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook поделилась прогнозом потепления. А код она предостерегла, что вскоре его может изменить резкое похолодание с заморозками и мокрым снегом.

"Циклон, который сегодня приносит дожди во многих регионах Украины уже завтра, 8 октября, покинет территорию страны. Мы окажемся между двумя циклоническими системами – на северо-востоке будет находиться циклон Finny, а циклоническая зона с центром Gerda будет над Великобританией. В это время на нас будет влиять сухой антициклон, расположенный над Черным морем. Карта ниже. Как известно (надеюсь), антициклон означает сухую погоду. Поэтому во вторник в Украине осадков не ожидается, хотя ночью еще остатки дождей могут увлажнить воздух, почву и деревья в Сумской, Полтавской и частично в Харьковской области", – рассказала синоптик.

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"Завтра температура воздуха будет достаточно приятной: от +17 до +22 градусов, а на юге – до +22+25 градусов. В северных регионах будет чуть-чуть прохладнее – от +12 до +18 градусов. В Киеве 8 октября прогнозируется сухая погода с температурой +16+18 градусов. Следует спланировать приятные активности на открытом воздухе в среду и четверг, ведь 9-10 октября в Украине будет преобладать сухая и даже солнечная погода с потеплением до +18+24 градусов. Наслаждайтесь теплой осенью и завершите все срочные дела, поскольку с воскресенья, 13 октября, ожидается постепенное похолодание, которое к концу следующей недели (17-18 октября) может привести к заморозкам и, возможно, мокрому снегу", – отметила Диденко, добавив, что прогноз о заморозках и снеге еще будет уточняться.

Наслаждайтесь теплом: синоптик назвала даты потепления и первых заморозков в Украине. Источник: Наталья Диденко/facebook

Раньше мы рассказывали, накроет ли зимняя метель всю страну уже в октябре.

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