Лише кілька днів тому метеопрогнози обіцяли легке похолодання без значних заморозків, але найближчим часом природа може здивувати нас холодною несподіванкою.

Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook поділилася прогнозом про потепління. А акод вона застерегла, що невдовзі його може змінити різке похолодання із заморозками та мокрим снігом.

"Циклон, який сьогодні приносить дощі в багатьох регіонах України, вже завтра, 8 жовтня, покине територію країни. Ми опинимося між двома циклонічними системами — на північному сході перебуватиме циклон Finny, а циклонічна зона з центром Gerda буде над Великою Британією. У цей час на нас впливатиме сухий антициклон, що розташувався над Чорним морем. Карта нижче. Як відомо (сподіваюся), антициклон означає суху погоду. Тому у вівторок в Україні опадів не очікується, хоча вночі ще залишки дощів можуть зволожити повітря, ґрунт і дерева на Сумщині, Полтавщині та частково на Харківщині", – розповіла синоптикиня.

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"Завтра температура повітря буде досить приємною: від +17 до +22 градусів, а на півдні – до +22+25 градусів. У північних регіонах буде трохи прохолодніше – від +12 до +18 градусів. У Києві 8 жовтня прогнозують суху погоду з температурою +16+18 градусів. Варто спланувати приємні активності на відкритому повітрі в середу та четвер, адже 9-10 жовтня в Україні переважатиме суха і навіть сонячна погода з потеплінням до +18+24 градусів. Насолоджуйтесь теплою осінню і завершіть усі нагальні справи, оскільки з неділі, 13 жовтня, очікується поступове похолодання, яке до кінця наступного тижня (17-18 жовтня) може привести до заморозків і, можливо, мокрого снігу", – зазначила Діденко, додавши, що прогноз про заморозки і сніг ще буде уточнюватися.

Насолоджуйтесь теплом: синоптикиня назвала дати потепління і перших заморозків в Україні. Джерело: Наталка Діденко/facebook

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