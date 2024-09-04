Говорите комплименты на украинском без ошибок: как правильно сказать, что человек 'хорошо выглядит'

Часто от собеседников можно услышать фразу "гарно виглядаєте". Однако этот искренний комплимент содержит речевую ошибку.

Учительница украинского языка Светлана Чернышева объяснила, как правильно высказываться в такой ситуации. Об этом пишет 24 канал.

Выглядеть или иметь вид – как правильно

Педагог отметила, что обучение на чужих ошибках может быть чрезвычайно увлекательным. Она также предложила прослушать фрагмент рекламы.

"Виглядаю жахливо, все мажу-мажу – але марно", – говорилось в рекламе.

После этого Чернышева спросила: "Обратили ли вы внимание на ошибку в речи?".

"Тогда для вас подсказочка: "виглядати" можно из-за угла, из окна. А если говорить о внешнем виде чего-то, употребляем фразу "мати гарний вигляд", – отметила педагог.

К примеру, "ця дівчина має гарний вигляд".

Напомним, ранее мы рассказывали, как правильно обращаться к незнакомым украинкам.

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