Графики отключения света возвращаются: в Укрэнерго предупредили об выключении 19 августа

В Украине возвращают введение графиков отключения света. Это связано с жарой и увеличением нагрузки на сеть.

В понедельник, 19 августа, свет будут отключаться в период с 17:00 до 21:00. Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

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"19 августа, с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений. В другие часы – без ограничений. Причина применения мер ограничения – рост потребления из-за жары", – говорится в сообщении.

Об изменениях в графиках энергетики будут сообщать отдельно.

Ранее эксперты назвали приборы, незаметно накручивающие счета за свет.

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