Гранты от Дании: где украинцы могут получить помощь в 7,6 тыс. долларов

Датский совет по делам беженцев (DRC) объявил о старте регистрации на новую грантовую программу для поддержки женщин В рамках этой инициативы будет предоставлена финансовая помощь в двух регионах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба DRC в Facebook. Как уточняют организаторы, гранты предназначены для женских общественных организаций, реализующих социально-экономические проекты, направленные на расширение прав и возможностей женщин.

Программа охватывает отдельные общины в двух областях:

Киевская область: Киевская, Ирпенская и Иванковская общины;

Львовская область: Львовская, Дрогобычская и Стрыйская общины.

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Принять участие в грантовом конкурсе могут организации, отвечающие следующим требованиям:

официально зарегистрированные в Украине;

имеют опыт в области противодействия или преодоления последствий гендерно обусловленного насилия, а также в проектах по расширению возможностей женщин;

активно работают в местных общинах и проводят свои мероприятия.

Размер гранта и условия подачи заявки

В рамках новой программы Датский совет по делам беженцев предлагает организациям финансирования в размере до 7,6 тысяч долларов США Прием заявок продлится до 18:00 13 мая 2025 года.

Согласно правилам программы, полученные грантовые средства должны использоваться исключительно для реализации проектной деятельности.

"Документы принимаются на украинском или английском языках. Знание английского языка не будет влиять на решение по заявке, и даже наличие грамматических ошибок не станет препятствием", – говорится в сообщении.

Гранты предоставляются в рамках проекта, реализуемого консорциумом под руководством Датского Красного Креста в сотрудничестве с Датским советом по делам беженцев и Dignity при поддержке Министерства иностранных дел Дании.

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