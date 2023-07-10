Гражданам из ТОТ и беженцам объяснили, как получить украинскую пенсию

Среди украинских беженцев немало пенсионеров, беспокоящихся о получении выплат после переезда. В частности, если гражданам пришлось уехать за границу.

Для таких пенсионеров средства будут перечисляться на текущие счета, открытые в украинских банках. Однако есть условие, сообщает "На пенсии".

Отмечается, что выехавшим за границу пенсионерам нужно до 31 декабря каждого года проходить физическую идентификацию. Для этого не обязательно приезжать в Украину, процедуру можно пройти удаленно:

с помощью электронного сервиса "Дія.Подпись" в личном кабинете на веб портале электронных услуг ПФУ;

удостоверив место жительства должностным лицом консульства.

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В свою очередь пенсионеры. оставшиеся на временно оккупированных территориях или выехавшие из оккупации на подконтрольную Украине территорию смогут получать выплаты только при одном условии. У них не должно быть оформлена российская пенсия.

Возобновление и выплата пенсий будут производиться на основании заявления. Заявитель должен сообщить о неполучении пенсии от России.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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