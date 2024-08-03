Граждане Украины могут получить стипендию в Оксфорде: подробности
В условиях войны все больше украинцев выбирают обучение за границей и участие в международных стипендиальных программах. Одна из таких возможностей – стипендия Родса в Оксфордском университете, которая открывает двери талантливой молодежи со всего мира. Об этом пишет 24 tv.ua.
Стипендиальная программа покрывает вступительные взносы и обеспечивает ежемесячную выплату в размере 1591 фунт стерлингов (19092 фунтов в год). Дополнительно предоставляется билет на перелет.
Для украинских кандидатов установлены следующие критерии:
Возрастные ограничения:
- студенты: 18-23 года
- Выпускники: до 27 лет на 1 октября 2024
Академические достижения:
- Диплом с отличием первого класса или эквивалент
- средний балл не ниже 3,70
Языковая компетенция:
- подтвержденный уровень владения английским языком
Проверка речевых навыков осуществляется через тестирование. В определенных условиях возможно освобождение от языкового экзамена.
Подробную информацию о программе можно найти на официальном сайте университета. Эта стипендия – отличная возможность для украинских студентов получить престижное образование и расширить свои горизонты в одном из лучших университетов мира.
Детальнее об обучении по ссылке. '
Напомним, мы уже писали, как студенту получить место в общежитии ВУЗа.
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