Граждане Украины могут получить стипендию в Оксфорде: подробности

В условиях войны все больше украинцев выбирают обучение за границей и участие в международных стипендиальных программах. Одна из таких возможностей – стипендия Родса в Оксфордском университете, которая открывает двери талантливой молодежи со всего мира. Об этом пишет 24 tv.ua.

Стипендиальная программа покрывает вступительные взносы и обеспечивает ежемесячную выплату в размере 1591 фунт стерлингов (19092 фунтов в год). Дополнительно предоставляется билет на перелет.

Для украинских кандидатов установлены следующие критерии:

Возрастные ограничения:

- студенты: 18-23 года

- Выпускники: до 27 лет на 1 октября 2024

Академические достижения:

- Диплом с отличием первого класса или эквивалент

- средний балл не ниже 3,70

Языковая компетенция:

- подтвержденный уровень владения английским языком

Проверка речевых навыков осуществляется через тестирование. В определенных условиях возможно освобождение от языкового экзамена.

Подробную информацию о программе можно найти на официальном сайте университета. Эта стипендия – отличная возможность для украинских студентов получить престижное образование и расширить свои горизонты в одном из лучших университетов мира.

Детальнее об обучении по ссылке. '

Напомним, мы уже писали, как студенту получить место в общежитии ВУЗа.

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