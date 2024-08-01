Готуємось до навчального року: як студенту отрмати місце у гуртожитку ВНЗ

Для отримання місця в гуртожитку необхідно повідомити про це приймальну комісію при поданні документів на навчання. Якщо ви вже підтвердили вибір навчального закладу онлайн, зателефонуйте до приймальної комісії для уточнення можливості проживання в гуртожитку. Про це інформує NV.

Комісія надасть подальші вказівки. Варто пам'ятати, що проживання в гуртожитку є платним.

Пріоритет при заселенні надається іногороднім студентам, особливо пільговим категоріям за квотою-2, зокрема:

- Особам з інвалідністю

- Дітям військових

- Учасникам бойових дій

- Дітям постраждалих під час Революції Гідності

- Малозабезпеченим

- Постраждалим від аварії на ЧАЕС

- Сиротам та позбавленим батьківського піклування

- Внутрішньо переміщеним особам

- Студентам з окупованих територій

- Дітям з багатодітних родин

Деякі пільговики можуть отримати знижку на оплату, узгодивши це з адміністрацією вишу. Інформацію про знижки можна знайти в Положенні про студентський гуртожиток або на сайті закладу.

Інші студенти можуть отримати місце за наявності вільних місць. Розподіл здійснюють спеціальні комісії, до яких входять керівники факультетів та представники студентського самоврядування.

Для поселення потрібно підготувати наступні документи та їх копії:

Паспорт РНОКПП Медична довідка з результатами флюорографії та відмітками дерматолога Фотографії 3×4 (4 шт.) Квитанція про оплату Документи, що підтверджують пільги (за наявності) Військовий квиток (для військовозобов'язаних) Копія паспорта одного з батьків (для неповнолітніх) Заява на поселення

Читайте також: Хто з українців не зможе вийти на пенсію 2024 року

Формат подання заяви може відрізнятися залежно від вишу. Уточніть деталі у приймальної комісії. Списки рекомендованих до поселення публікують на офіційних ресурсах закладу. Вас також можуть повідомити особисто.

Прописка в гуртожитку можлива без зняття з попереднього місця реєстрації. Це можна зробити в паспортному відділенні університету або найближчому ЦНАПі. Після затвердження рішення про поселення, з вами укладуть договір. Ордер на поселення видають після підтвердження оплати.

Заселення першокурсників зазвичай починається після наказу про зарахування до ЗВО (серпень-вересень). Точні дати залежать від конкретного закладу. При поселенні вас ознайомлять з правилами внутрішнього розпорядку та проведуть інструктаж з техніки безпеки. За систематичні порушення правил договір може бути розірвано. Також вам видадуть перепустку для входу в гуртожиток.

Раніше UAportal розповідав, що деяким пенсіонерам в Україні не підвищуватимуть виплати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!