Нестача працівників в Україні: список спеціальностей, де найбільший дефіцит

В Україні зростає попит на професійно-технічні спеціальності, і саме в цих галузях спостерігається підвищення зарплат і розширення можливостей для працевлаштування. Роботодавці готові не лише брати на роботу новачків, а й навчати їх безпосередньо на робочому місці.

Про це повідомила директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк в інтерв'ю для ЗМІ. Вона зазначила: "Роботодавці збільшують зарплати та готові інвестувати в нових співробітників."

Попри те, що більшість українців намагаються отримати вищу освіту, реальні потреби ринку вимагають іншого підходу: країна терміново потребує професійно-технічних кадрів, і саме ці спеціалісти сьогодні можуть очікувати на вищі зарплати. Серед найбільш затребуваних професій залишаються водії, трактористи, будівельники, енергетики, зварювальники, токарі та швачки. Незважаючи на розвиток ІТ-сектору та популярність офісних спеціальностей, "робочі руки" залишаються основою економіки.

"Ринок праці залишається незмінним – професійно-технічні спеціальності залишаються найбільш затребуваними", – підкреслює Жовтяк. Роботодавці визнають, що важливі не дипломи, а навички. Якщо раніше перевагу віддавали досвідченим працівникам, то сьогодні готові брати навіть тих, хто має мінімальні навички.

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"Роботодавці готові приймати на роботу нових співробітників і навчати їх, стаючи менторами та інвестуючи в розвиток команди", – пояснює вона. Жовтяк акцентує увагу, що бути кваліфікованим інженером, агрономом чи енергетиком сьогодні – це не просто професія, а гарантія стабільного майбутнього. Високі заробітки, великий попит і можливості для кар’єрного росту пропонуються саме тим, хто має технічну або спеціальну освіту.

Однак існує ще одна проблема – сезонна міграція. Коли в Європі починається сезон збору ягід, українці масово покидають свої робочі місця і вирушають за кордон. "Це дійсно велика проблема. Люди звільняються, їдуть збирати полуницю, а потім повертаються додому і знову шукають роботу", – зазначає Жовтяк. Основною причиною є вищі заробітки за кордоном. Хоча в Україні також підвищується оплата праці, конкуренція з європейськими умовами поки що залишається на користь Європи.

Особливу увагу приділяють і людям з інвалідністю. Центри зайнятості активно співпрацюють з цією категорією громадян, допомагаючи знайти роботу, а держава навіть компенсує витрати на обладнання робочих місць. "Ми компенсуємо 120 тис. грн для осіб з інвалідністю першої групи та 80 тис. грн для другої групи", – зазначила директорка Держцентру зайнятості. Це дозволяє створювати більш інклюзивний ринок праці, де кожен має можливість отримати гідну роботу.

Слід також зазначити, що зарплатна політика в Україні поступово змінюється. Роботодавці усвідомлюють: щоб утримати працівника, необхідно не тільки запропонувати робоче місце, а й забезпечити достойну оплату. "Роботодавці підвищують заробітні плати й готові це робити", – підсумовує Жовтяк.

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