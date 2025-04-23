Суспільно корисні роботи в Україні: кого залучають і яку зарплату обіцяють

З початку 2025 року тисячі українців, які перебували без роботи, долучилися до реалізації суспільно важливих проєктів у межах ініціативи "Армія відновлення". У різних областях країни тимчасово безробітні отримали можливість заробити до 12 тисяч гривень щомісяця. Загальний обсяг виплат у межах програми вже сягнув 423 мільйонів гривень.

Як повідомляє Державна служба зайнятості, було видано понад 45 тисяч направлень на виконання оплачуваних робіт для українців, які тимчасово не мають роботи, а також для внутрішньо переміщених осіб. За місяць праці учасники програми можуть отримати оплату в розмірі до 1,5 мінімальних заробітних плат.

Працівники "Армії відновлення" виконують широкий перелік завдань, зокрема:

допомагають у забезпеченні базових потреб постраждалих громадян та ВПО, надають підтримку маломобільним людям;

займаються розвантаженням, фасуванням і доставкою гуманітарних вантажів;

надають соціальні послуги у тимчасових центрах для переселенців і громад, які постраждали від війни;

виконують допоміжні роботи на підтримку Збройних сил України;

беруть участь у ліквідації наслідків руйнувань, розчищають дороги, залізницю та відновлюють зруйноване житло.

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До обов'язків учасників програми "Армія відновлення" входить облаштування та зміцнення блокпостів і фортифікацій, а також будівництво захисних споруд і укріплення дамб.

"Це чудова можливість не лише отримати нові навички та досвід, а й адаптуватися до змін і закласти основу для подальшого професійного розвитку. Служба зайнятості надає тим, хто перебуває на обліку, шанс не тільки долучитися до різноманітних робіт, а й здобути практичні знання, які знадобляться в майбутньому", – зазначили в Державній службі зайнятості.

Зараз суспільно корисні роботи активно тривають у 19 регіонах України, кожен з яких має спеціальний план, погоджений з військовими адміністраціями. Найбільше направлень отримали наступні області:

Харківська область – 38 тисяч направлень;

Донецька область – 30 тисяч направлень;

Київська область – 28 тисяч направлень.

Проект "Армія відновлення", який стартував 1 жовтня 2022 року, є важливим для країни, оскільки він сприяє відновленню житлових будинків та інфраструктури, що необхідні для нормальної життєдіяльності громад. Попри складну безпекову ситуацію, багато міст і соціальних установ вже активно відновлюються. Крім того, програма допомагає адаптувати внутрішньо переміщених осіб, пропонуючи їм тимчасову зайнятість.

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