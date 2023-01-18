Гражданство или новый статус: Ирландия рассматривает новые условия для украинских беженцев

Власти Ирландии пересматривают условия пребывания украинских беженцев. Чиновники уже начинают размышлять над тем, как помочь украинцам остаться в стране.

Об этом пишет издание The Irish Times. Отмечается, что многие украинцы могут захотеть остаться в стране.

По словам министра по вопросам интеграции Ирландии Джо О'Брайена, путь для получения вида на жительство в стране должен быть открыт.

"Министерство юстиции рассматривает варианты предоставления украинцам статуса на срок до пяти лет, после чего они могут подать заявление на обретение гражданства. Я ожидаю, что нам нужно открыть путь к этому, просто с целью интеграции", – сообщил он.

В настоящее время украинские беженцы в Ирландии имеют право на временную защиту и работу в рамках директивы ЕС. Этот статус продлили до конца марта 2024 года.

Некоторые украинские, по словам чиновника, могут остаться в стране.

"Будут дети, которые проведут свои годы в школе здесь, они начнут видеть здесь дом, и семьи начнут видеть здесь дом. Хотя сердца многих украинцев остаются в их родной стране, в конце концов, отзыв, который люди почувствуют в общинах по всей Ирландии, будет означать , что мы увидим, как значительная часть украинцев решит, что здесь лучшее место для них", – сказал министр.

Кроме того, власти уже сейчас должны позаботиться о новых местах для расселения таких людей.

"Каждый округ в штате должен будет разместить модульные дома на уровне, гораздо больше тех 700 объектов, которые запланированы в настоящее время на национальном уровне", - отметил он.

Государству придется приобрести много объектов недвижимости, чтобы в ближайшие месяцы разместить ищущих защиты людей и уменьшить зависимость их размещения отелей.

Напомним, ранее UAportal подсчитал, в каких странах больше выплаты для украинских беженцев. Ирландия входит в список этих стран.

Ранее для некоторых категорий беженцев в Ирландии изменили условия пребывания. Теперь украинцам придется доплачивать за питание.

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