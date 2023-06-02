'Гребанный Patriot забрать на запад Украины', – киевлянка возмутилась работой ЗРК, потому что не может выспаться

В последние дни Киев особенно страдает от вражеских атак "Шахедами" и ракетами. Жительница Киева возмутилась, что не может выспаться из-за работы ПВО, в частности, она обвинила ЗРК Patriot, который стоит на защите столичного неба. Она сняла видео об этом и выложила в сеть.

В нем женщина предложила перевезти Patriot "на неделю" из Киева, чтобы она "смогла выспаться". При этом уточнила, что разместить ЗРК стоит на западе Украины, ведь там "уж очень расслабились".

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“Меня мучает один вопрос. А можно этот гребаный Patriot забрать на неделю на западную Украину. Ничего личного, пусть не спят немного они, как-то спокойно они чувствуют себя там, а мы поспим, – заявила женщина.

Закончила свое видеообращение надеждой, что после этих слов ее не вызовут в СБУ.

"Надеюсь, что за такое наша доблестная страна в СБУ не вызывает, потому что маразма и так хватает", - подытожила жительница столицы.

Напомним, известный тренер устроил стрельбу в Одессе: убил жену и ее любовника.

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