'Гремящая смесь', которой сорняки боятся как огня

Если вы ищете простой и эффективный способ избавиться от сорняков на своем участке, то этот лайфхак для вас. Предлагаем вам рецепт домашней "гремучей смеси", которая легко и быстро очистит ваш сад от сорняков.

Опытные огородники советуют использовать водку и уксус.

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Для приготовления смеси вам понадобятся:

9% уксус;

лимонная кислота;

водка;

моющее средство;

вода.

Уксус и лимонную кислоту нужно взять по 2 столовых ложки. Их нужно влить в 50 мл водки и добавить три стакана воды. Тщательно размешайте, залейте жидкость в распылитель и обработайте участки, заросшие травой или сорной травой.

Смесь действует очень быстро. Через несколько часов после обработки сорняки начнут чернеть и отмирать. Через сутки они полностью исчезнут.

Эта смесь абсолютно безопасна для растений, потому ее можно использовать в любом саду. Она также не содержит вредных веществ, поэтому можно использовать для обработки детских игровых площадок.

Попробуйте этот "рецепт" и вы увидите, как быстро и легко можно избавиться от сорняков на своем участке.

Предлагаем узнать, какие растения "убивают" сорняки.

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