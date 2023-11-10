ГУР показало видео атаки на Крым: поражены десантные корабли окупантов

Ночью в Крыму раздавались взрывы. В результате атаки были повреждены малые десантные корабли черноморского флота россии.

Как сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, в Крыму была проведена "ночная операция". "Речь идет о катерах проекта 11770 (класса "серна"). На судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности БТР-82", — говорят в ГУР.

Малый десантный корабль класса "серна" имеет высокую скорость, вмещает до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта. Отмечается, что эти катера Россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный для опрокидывания военной техники и десанта.

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"Кроме того, россияне размещали на борту катеров зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" для мобильного прикрытия своей группировки на острове и нашем Черном море", — добавили в ведомстве.

В ГУР отметили, что оккупанты используют эти катера для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации.

"А в условиях фактического отсутствия у россиян корабельных средств ПВО после ряда атак Сил безопасности и обороны Украины такие катера из ЗРК на борту служили для захватчиков прикрытием кораблей ЧФ РФ на рейдах. Теперь и эта идея россиян разрушена", — резюмировали в разведке.

Напомним, в оккупированном Скадовске в Херсонской области 9 ноября произошел прилет по базе оккупантов.

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