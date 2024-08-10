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ГУР уничтожили российский скоростной катер "Тунец" во временно оккупированном Крыму (видео)

Цихоцкая Мария

ГУР уничтожили российский скоростной катер 'Тунец' во временно оккупированном Крыму (видео)
ГУР уничтожили скоростной катер проекта КС 701 типа ''Тунец''. Источник: Armyinform

В ночь на 9 августа воины ГУР Group 13 с помощью морского дрона MAGURA V5 уничтожили скоростной катер проекта КС 701 типа "Тунец".

Об этом сообщает Главное управление разведки.

В результате операции повреждения также получили еще три вражеских плавсредства, их тип устанавливается.

оккупанты использовали катера данного типа в Крыму для патрулирования акватории и логистики.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию России со стороны Сумщины.

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Война в Украине