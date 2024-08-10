ГУР уничтожили российский скоростной катер 'Тунец' во временно оккупированном Крыму (видео)

В ночь на 9 августа воины ГУР Group 13 с помощью морского дрона MAGURA V5 уничтожили скоростной катер проекта КС 701 типа "Тунец".

Об этом сообщает Главное управление разведки.

В результате операции повреждения также получили еще три вражеских плавсредства, их тип устанавливается.

оккупанты использовали катера данного типа в Крыму для патрулирования акватории и логистики.

Напомним, 6 августа 2024 года российская сторона сообщила, что Силы обороны Украины прорвали границу в Курской области и зашли на территорию России со стороны Сумщины.

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